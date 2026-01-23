Українська компанія закрила угоду щодо випуску єврооблігацій
Українська компанія "МХП" закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Загальна сума їхня – 450 мільйонів доларів. Ставка погашення складає – 10,500%.
Що потрібно знати про ці єврооблігації?
Строк погашення цих облігацій – до 2029 року, повідомляє пресслужба "МХП".
Зверніть увагу! Вперше з початку повномасштабної війни, була закрита угода, щодо нового випуску єврооблігацій.
Можна сказати, що таке рішення – не лише важливий фінансовий крок. Насправді це чіткий сигнал про довіру з боку міжнародних інвесторів
MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 мільйонів доларів, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 мільйонів доларів зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році,
– наголошує МХП.
Наразі очікується що будь-які облігації 2026 року, що:
- не будуть подані в межах тендерної пропозиції;
- а також викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю.
Зауважимо, що наразі компанія МХП є надійним партнером для фінансових стейкхолдерів. Зокрема і – власників єврооблігацій.
Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі,
– наголошує МХП.
Що ще важливо знати про випуск облігацій від MHP SE?
MHP SE – це материнська компанія провідної міжнародної групи у сфері харчових та агротехнологій. Її штаб-квартира знаходиться в Україні.
Емітовані ці облігації будуть дочірньою компанією MHP SE – MHP Lux S.A. Уже ця організація має місце реєстрації в Люксембурзі.
Водночас зобов'язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE та окремими її дочірніми компаніями, що були зареєстровані в Україні. Також гарантування здійснюватиме MHP Europe Limited.