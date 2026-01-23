Українська компанія закрила угоду щодо випуску єврооблігацій

Українська компанія "МХП" закрила угоду щодо нового випуску єврооблігацій. Загальна сума їхня – 450 мільйонів доларів. Ставка погашення складає – 10,500%.

Що потрібно знати про ці єврооблігації?

Строк погашення цих облігацій – до 2029 року, повідомляє пресслужба "МХП".

Зверніть увагу! Вперше з початку повномасштабної війни, була закрита угода, щодо нового випуску єврооблігацій.

Можна сказати, що таке рішення – не лише важливий фінансовий крок. Насправді це чіткий сигнал про довіру з боку міжнародних інвесторів

MHP SE має намір використати кошти, залучені від розміщення облігацій, разом із власним грошовим внеском у розмірі 100 мільйонів доларів, для фінансування тендерної пропозиції та викупу з подальшим погашенням усього непогашеного обсягу облігацій MHP Lux S.A. на загальну основну суму 550 мільйонів доларів зі ставкою 6,95% та строком погашення у 2026 році,

– наголошує МХП.

Наразі очікується що будь-які облігації 2026 року, що:

не будуть подані в межах тендерної пропозиції;

а також викуплені для погашення, будуть погашені за номінальною вартістю.

Зауважимо, що наразі компанія МХП є надійним партнером для фінансових стейкхолдерів. Зокрема і – власників єврооблігацій.

Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі,

– наголошує МХП.

Що ще важливо знати про випуск облігацій від MHP SE?