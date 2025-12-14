Зовсім не звичайний папір: з чого насправді зроблені гривні

Перш ніж здійснити друк гривень, потрібно виготовити банкнотний папір. Основою цього матеріалу є бавовна. Варто зазначити, що для звичайного паперу це – деревина.

Чому для виготовлення купюр використовують банкнотний папір?

Банкнотний папір має низку важливих переваг над звичайним. Йдеться, зокрема, про те, що цей матеріал більш міцний, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Гаразд".

До того ж банкнотний папір більш пластичний. Тобто, набагато практичніший.

Цікаво! Зараз до банкнот номіналом 1000 гривень додають льон – його приблизно 20%. Таким чином ці купюри стають більш міцними.

Важливим є і те, що в банкнотному папері є спеціальні захисні елементи. Вони мають допомогти захистити купюри від фальшування.

Майже половина всіх захисних елементів банкноти гривні закладається ще на етапі виготовлення банкнотного паперу. Серед них – водяний знак, захисні волокна, оптично-змінна стрічка,

Наразі основними "центрами" виготовлення купюр є:

Фабрика банкнотного паперу у місті Малин, Житомирщина – саме там виготовляють банкнотний папір;

Банкнотна фабрика Банкнотно-монетного двору Національного банку України – а тут уже відбувається нанесення зображення.

Які етапи створення банкноти?

Насправді, аби створити купюру, необхідно провести колосальну роботу. Окрім безпосереднього виготовлення банкноти, також відбуваються такі процеси:

багато спеціалістів у галузі історії та культури досліджують внесок історичних постатей;

художники та дизайнери займаються дизайном банкноти.

Кожен елемент дизайну надсилається в установи історичного профілю, як, до прикладу, Інститут історії НАН України, на експертизу. Всі зображення на банкнотах, зокрема портрети історичних постатей, визнані всіма профільними інститутами, як достовірні. Потім вони доопрацьовуються та робиться комп'ютерний дизайн,

Зверніть увагу! Для розробки банкнот в НБУ створена експертна рада з питань дизайну банкнот, розмінних та обігових монет України.

Що важливо знати про гривні зараз?