Банки оголосили про виплати акціонерам

Повідомляють, що топові банки Європи пообіцяли виплатити 74 мільярди євро у форматі дивідендів, а також викупити 47 мільярдів євро акцій, що на 54% більше, ніж роком раніше, і набагато більше, ніж щороку, принаймні з 2007 року.

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Варто зауважити, що зворотні викупи активів були найбільшим джерелом зростання за останні 3 роки, лише кілька мільярдів євро на рік у 50 найбільших банках протягом років до 2020 року. Це дало можливість банкам використати свої прибутки, які вони отримали під час стрімкого підвищення ключових ставок, аби викупити цінні папери за зниженими цінами.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства, компанії згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії.

Ось, найщедріші оголошення банків про виплати:

Італійський UniCredit виділив акціонерам 8,6 мільярда євро (увесь прибуток банку за 2023 рік);

(увесь прибуток банку за 2023 рік); Barclays пообіцяв виплатити 10 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних 3 років;

протягом наступних 3 років; Standard Chartered має на меті повернути акціонерам 5 мільярдів доларів за аналогічний період.

Водночас аналітики наголошують, що прибутки акціонерів підуть на спад уже в наступному році, адже центральні банки знижують процентні ставки, тож банки мають шукати нові джерела доходів