Банки объявили о выплатах акционерам

Сообщают, что топовые банки Европы пообещали выплатить 74 миллиарда евро в формате дивидендов, а также выкупить 47 миллиардов евро акций, что на 54% больше, чем годом ранее, и гораздо больше, чем ежегодно, по крайней мере с 2007 года.

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Стоит заметить, что обратные выкупы активов были крупнейшим источником роста за последние 3 года, всего несколько миллиардов евро в год в 50 крупнейших банках в течение лет до 2020 года. Это дало возможность банкам использовать свои прибыли, которые они получили во время стремительного повышения ключевых ставок, чтобы выкупить ценные бумаги по сниженным ценам.

Что такое дивиденды Это часть прибыли, которая предоставляется участникам/акционерам предприятия, компании согласно их доле в уставном капитале такой компании.

Вот, самые щедрые объявления банков о выплатах:

Итальянский UniCredit выделил акционерам 8,6 миллиардов евро (вся прибыль банка за 2023 год);

(вся прибыль банка за 2023 год); Barclays пообещал выплатить 10 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих 3 лет;

в течение следующих 3 лет; Standard Chartered имеет целью вернуть акционерам 5 миллиардов долларов за аналогичный период.

В то же время аналитики отмечают, что доходы акционеров пойдут на спад уже в следующем году, ведь центральные банки снижают процентные ставки, поэтому банки должны искать новые источники доходов.