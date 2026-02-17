Від чого залежить сума, яку отримує військовий після поранення?

Аби дійсно отримати цю допомогу, потрібно зосередитись на правильному оформленні документів, повідомляє РБК-Україна.

Олена Воронкова Адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Для отримання належних виплат військовослужбовцю варто зосередитися на належному оформленні медичної документації щодо поранення, правильності складання документів та оскарженні рішень, якщо вони не відповідають нормам та реальним обставинам справи.

Як каже Воронкова, надважливо, аби було встановлено зв'язок між захворюванням, пораненням, травмою та контузією, що призвела до таких наслідків, як:

інвалідність;

втрата працездатності.

Наприклад, найбільші виплати отримують особи, що мають інвалідність чи втрату працездатності через захворювання, яке пов'язане з захистом Батьківщини:

для особи з І групою інвалідності надається одноразова грошова допомога, яка рівна 400-кратному прожитковому мінімуму;

ІІ групою – на рівні 300-кратного прожиткового мінімуму;

III групою – 250-кратного прожиткового мінімуму.

Йдеться саме про прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено відповідну групу інвалідності. Зауважимо, що у 2026 році цей показник зріс. Наразі він складає – 3 328 гривень, повідомляє ПФУ.

Тобто, тепер ці виплати такі:

для громадянина з І групою інвалідності – 1 331 200 гривень;

ІІ групою – 998 400 гривень;

III групою – 832 000 гривень.

А от, якщо інвалідність особи була встановлена у зв'язку з проходженням військової служби, виплати дещо менші:

для осіб у яких І група інвалідності – виплачується 120-кратний прожитковий мінімум – 399 360 гривень;

ІІ група інвалідності – 90-кратний прожитковий мінімум – 299 520 гривень;

ІІІ група інвалідності – 70-кратний прожитковий мінімум – 232 960 гривень.

Так само має значення причинний зв‘язок і при виплатах у разі встановлення відсотка втрати працездатності без встановлення групи інвалідності,

– каже Воронкова.

Які нюанси важливо знати при оформленні цієї допомоги?