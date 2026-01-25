Допомога від ООН: кому з пенсіонерів її продовжили у 2026 році

Раніше громадяни України, зокрема особи пенсійного віку, мали можливість отримувати грошову підтримку за участі системи Організації Об’єднаних Націй. Це суттєво впливало на фінансове становище літніх людей.

Чи будуть виплати від ООН пенсіонерам у 2026 році?

У 2026 році програму фінансової допомоги, що реалізовувалася за участі Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України, призупинено. А даних про її поновлення наразі немає.

Річ у тім, що ще влітку 2025 року програму було завершено через обмежені фінансові ресурси донорів. Саме липневі нарахування стали останніми в межах цього механізму підтримки.

Зверніть увагу! У разі залучення додаткового фінансування програма може бути відновлена або трансформована в інший формат допомоги.

Однак в Україні все ще продовжує діяти багаторівнева система пенсійних надбавок, яка враховує як вік отримувачів, так і їхній соціальний статус та особливі життєві обставини.

Передусім йдеться про вікові доплати: після досягнення 70 років пенсіонерам щомісяця нараховується додаткова виплата у 300 гривень; у віковій групі 75 – 79 років її розмір зростає до 456 гривень, а після 80 років вже до 570 гривень.

Які виплати можуть отримати пенсіонери натомість?

У 2026 році розмір окремих пенсійних надбавок переглядається з урахуванням оновленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, розповіли у Пенсійному фонді. Станом на 2026 рік цей показник становить 2 595 гривень на місяць.

Відповідно, доплата, яка розраховується як 25% прожиткового мінімуму, у 2026 році становить 648,75 гривні, або близько 649 гривень щомісяця. Саме в такому розмірі може нараховуватися підвищення до пенсії для окремих категорій:

зокрема учасників бойових дій, якщо виплата визначена у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Довідково: Що стосується пенсіонерів, які проживають на територіях обов’язкового або добровільного відселення після аварії на Чорнобильській АЕС, тут діє інший механізм. Якщо компенсаційна виплата встановлена у фіксованому розмірі, то у 2026 році вона залишається на рівні 2 361 гривні на місяць та не змінюється автоматично разом зі зростанням прожиткового мінімуму.

