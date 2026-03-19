Ця доплата буде вдвічі більша: ПФУ затвердив зміни
- Допомога на поховання застрахованої особи збільшена з 4 100 до 8 500 гривень.
- Допомогу можуть отримати обмежений перелік членів родини, які перебувають на повному утриманні та не мають власних джерел доходу.
ПФУ затвердив новий розмір допомоги на поховання застрахованої особи. Також ця виплата поширюється на члена родини такої людини, за умови, що той – перебував на утриманні.
Які змінилась допомога на поховання?
Допомога на поховання зросла з 4 100 до 8 500 гривень, йдеться у постанові правління від 6 лютого 2026 року № 6-1, повідомляє ПФУ.
Читайте також Чому при великій кількості стажу маленька пенсія
Перелік членів родини, що можуть отримати цю допомогу, обмежений. Наразі це:
- дружина або чоловік;
- батько або матір;
- дідусь або бабуся (виключно за прямою лінією спорідненості);
- діти, сестри, брати, онуки (якщо вони не досягли віку 18 років, або ж у випадку, коли такі особи є здобувачами професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною формою – 23 років).
Окрім того, що такі особи мають перебувати на повному утриманні застрахованої особи, у них повинні бути відсутні власні джерела доходу, наприклад:
- зарплата;
- пенсія, повідомляє Пенсійний фонд.
Виплата здійснюється за основним місцем роботи померлого працівника. Саме роботодавець виступає страхувальником і подає необхідні документи для фінансування виплати,
– вказує ПФУ.
Які нюанси, щодо оформлення допомоги на поховання, потрібно знати?
Наразі на таку допомогу мають право не тільки застраховані грмоадяни та члени їх родин, а також – фізичні та юридичні особи, що фактично організували та оплатили поховання.
Роботодавець має подати заяву на отримання допомоги до ПФУ. Це необхідно зробити не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про призначення виплати.
Винятком є ситуації, коли померлий був пенсіонером, безробітним чи його смерть настала внаслідок нещасного випадку на виробництві. В такому випадку порядок оформлення дещо інший. Тоді родичі або особи, що здійснили поховання, мають самостійно звертатися у ПФУ.