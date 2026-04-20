Чи вплине нова допомога 1 500 гривень на соцвиплати: ПФУ дав відповідь

Деякі українці мають право на спеціальну допомогу. Її розмір – 1 500 гривень. Ця підтримка виплачується одноразово: частині отримувачів пенсії та соціальних виплат.

Чи вплине ця допомога на призначенні соціальної допомоги українцям?

Вказана допомога не враховується в дохід при розрахунку допомоги малозабезпеченим, повідомляє ПФУ.

Відповідно до постанови Кабміну від 18 березня 2026 року № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення" одноразова грошова доплата у розмірі 1 500 гривень не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання всіх видів допомог, що надаються відповідно до законодавства,

– вказує ПФУ.

До того ж, як стверджує Пенсійний фонд, ця допомога не враховується при розрахунку загального оподатковуваного доходу. Йдеться як про місячний, так і річний періоди.

Нагадаємо, надання 1 500 гривень відбувається у квітні. Ця підтримка нараховується автоматично. Право на неї мають:

пенсіонери, які мають пенсію за віком, по інвалідності, по вислузі років, по втраті годувальника;

ветерани війни;

ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;

особи, як отримують соціальну допомогу, наприклад ВПО, малозабезпечені, багатодітні, одинокі мами, люди без пенсії після 65 років, діти-сироти, повідомляє ПФУ.

Які нюанси щодо надання цієї допомоги потрібно знати?