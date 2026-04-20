Повлияет ли эта помощь на назначении социальной помощи украинцам?

Указанная помощь не учитывается в доход при расчете помощи малообеспеченным, сообщает ПФУ.

Согласно постановлению Кабмина от 18 марта 2026 года № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения" единовременная денежная доплата в размере 1 500 гривен не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов пособий, предоставляемых в соответствии с законодательством,
– указывает ПФУ.

К тому же, как утверждает Пенсионный фонд, эта помощь не учитывается при расчете общего налогооблагаемого дохода. Речь идет как о месячном, так и годовом периодах.

Напомним, предоставление 1 500 гривен происходит в апреле. Эта поддержка начисляется автоматически. Право на нее имеют:

  • пенсионеры, которые имеют пенсию по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, по потере кормильца;
  • ветераны войны;
  • ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
  • лица, получающие социальную помощь, например ВПЛ, малообеспеченные, многодетные, одинокие мамы, люди без пенсии после 65 лет, дети-сироты, сообщает ПФУ.

Какие нюансы по предоставлению этой помощи нужно знать?

  • Эта помощь "добавляется" к соцвыплатам или пенсии. То есть, такая поддержка выплачивается вместе с ними: на банковский счет или через "Укрпочту".

  • Не все пенсионеры смогут получить такую помощь. Она не предоставляется тем, кто имеет пенсию более 25 595 гривен (сейчас максимальный размер пенсионной выплаты). В то же время такое правило не распространяется на ветеранов и ликвидаторов.