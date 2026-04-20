Повлияет ли эта помощь на назначении социальной помощи украинцам?

Указанная помощь не учитывается в доход при расчете помощи малообеспеченным, сообщает ПФУ.

Согласно постановлению Кабмина от 18 марта 2026 года № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения" единовременная денежная доплата в размере 1 500 гривен не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов пособий, предоставляемых в соответствии с законодательством,

– указывает ПФУ.

К тому же, как утверждает Пенсионный фонд, эта помощь не учитывается при расчете общего налогооблагаемого дохода. Речь идет как о месячном, так и годовом периодах.

Напомним, предоставление 1 500 гривен происходит в апреле. Эта поддержка начисляется автоматически. Право на нее имеют:

пенсионеры, которые имеют пенсию по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, по потере кормильца;

ветераны войны;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, получающие социальную помощь, например ВПЛ, малообеспеченные, многодетные, одинокие мамы, люди без пенсии после 65 лет, дети-сироты, сообщает ПФУ.

Какие нюансы по предоставлению этой помощи нужно знать?