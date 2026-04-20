Чи вплине ця допомога на призначенні соціальної допомоги українцям?
Вказана допомога не враховується в дохід при розрахунку допомоги малозабезпеченим, повідомляє ПФУ.
Читайте також Комуналка стала безкоштовною для пенсіонерів: хто не платитиме за газ та світло
Відповідно до постанови Кабміну від 18 березня 2026 року № 341 "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення" одноразова грошова доплата у розмірі 1 500 гривень не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для отримання всіх видів допомог, що надаються відповідно до законодавства,
– вказує ПФУ.
До того ж, як стверджує Пенсійний фонд, ця допомога не враховується при розрахунку загального оподатковуваного доходу. Йдеться як про місячний, так і річний періоди.
Нагадаємо, надання 1 500 гривень відбувається у квітні. Ця підтримка нараховується автоматично. Право на неї мають:
- пенсіонери, які мають пенсію за віком, по інвалідності, по вислузі років, по втраті годувальника;
- ветерани війни;
- ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС;
- особи, як отримують соціальну допомогу, наприклад ВПО, малозабезпечені, багатодітні, одинокі мами, люди без пенсії після 65 років, діти-сироти, повідомляє ПФУ.
Які нюанси щодо надання цієї допомоги потрібно знати?
Ця допомога "додається" до соцвиплат або пенсії. Тобто, така підтримка виплачується разом з ними: на банківський рахунок чи через "Укрпошту".
Не всі пенсіонери зможуть отримати таку допомогу. Вона не надається тим, хто має пенсію більш як 25 595 гривень (нині максимальний розмір пенсійної виплати). Водночас таке правило не поширюється на ветеранів та ліквідаторів.