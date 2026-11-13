Вимоги до стажу зростають: скільки доведеться відпрацювати для пенсії у 2027 році

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Як зміняться вимоги до кількості стажу у 2027 році

У 2027 році в Україні суттєво посиляться критерії для своєчасного призначення виплат за віком. Щоб оформити пенсію у 60 років, громадянам доведеться офіційно накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу, повідомив Пенсійний фонд України. Якщо ж необхідного обсягу відпрацьованих років не вистачить, право на заслужений відпочинок доведеться відкласти:

У віці 63 роки у 2027 для призначення виплат знадобиться мати за плечима від 24 років страхового стажу.

Якщо ж набутого стажу ще менше, доведеться чекати досягнення 65-річчя. Адже для цього віку мінімум складає – 15 років офіційної зайнятості.

Коли завершиться пенсійна реформа

Поступове щорічне підвищення планки є складовою масштабної пенсійної реформи. Держава планомірно збільшує вимоги, стимулюючи людей офіційно легалізувати кожен відпрацьований місяць та уникати заробітних плат у конвертах.

Цей перехідний процес повністю завершиться у 2028 році, коли критерії остаточно зафіксуються на фінішних відмітках. Після цього для оформлення пенсії у 60 років вимагатимуть мінімум 35 років стажу, для виходу в 63 роки знадобиться 25 років, тоді як межа у 15 років для 65-річних, так і залишиться без змін.