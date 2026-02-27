Скільки треба стажу, аби піти на пенсію?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. Мінімум залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Зауважимо, що у 2026 році мінімальні значення були відкориговані. Наразі вони такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно набути не менш як – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Як можна отримати пенсію 20 тисяч гривень?

Значну роль при визначенні розміру пенсії грає саме дохід особи. Безумовно, аби отримати вищу пенсію, потрібно мати і велику кількість стажу.

Спираючи на актуальну формулу, отримаємо, що громадянин:

має набути 35 – 40 років офіційного стажу;

а заробіток особи має бути приблизно в 4 рази більший ніж середня зарплата по Україні за останні 3 роки (цей показник використовують при розрахунках пенсії).

Якщо спиратися на дані Профспілки працівників освіти та науки в Україні, вийде, що у 2026 році при призначенні пенсій застосовується показник середньої заробітної плати за 2023 – 2025. Він складає – 17 482,87 гривні.

Тобто, аби отримати значну пенсію, наразі необхідно:

мати високу офіційну зарплату протягом життя;

набути багато офіційного стажу

Що важливо знати майбутнім пенсіонерам?