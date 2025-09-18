Чому вилучають купюру 500 євро з обігу?

500 єврова банкнота була у першій серії. З другої – вона вилучена, пише 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Річ у тім, що ЄЦБ у новій серії створював купюри за дещо іншим принципом. Регулятор прагнув посилити захист банкнот та їх зносостійкість.

Це означає, що банкноти потрібно буде рідше замінювати, що зменшить їх вплив на довкілля та дозволить знизити витрати,

– наголосив ЄЦБ.

Зверніть увагу! У другій серії максимальний номінал – 200. Також там представлені купюри 5, 10, 20, 50 і 100 євро.

Чому Європа вирішила виводити з обігу 500 євро? ЄЦБ був стурбований великої кількістю підробок банкноти номіналом 500 євро. Саме тому, було ухвалено рішення вилучити з обігу цю купюру. У червні 2019 року регулятор припинив її друк. Зараз цю банкноту поступово вилучають.

Чи дійсна купюра 500 євро зараз?

Купюра номіналом 500 євро є чинним платіжним засобом. Тобто, нею розраховуватись можна і зараз.

Якщо ж ви прагнете "позбутися" цієї банкноти, її можна обміняти. Заміна здійснюється в будь-якому національному центральному банку, що належить до єврозони.

Що відбувається з курсом євро зараз?