Угорщина зламає Україну: Орбан зробив вражаючу заяву

Віктор Орбан знову погрожує Україні. На цей раз він повідомив, що Угорщина зможе зламати Україну, аби таким чином запустити нафтопровід "Дружба".

Що відомо про заяву Орбана?

Орбан пообіцяв навіть застосування силових методів, повідомляється в заяві прем'єр-міністра Угорщини, яку він розмістив на своїй сторінці в X.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба".

Окремо Орбан також висловився, щодо слів Зеленського. Угорський політик розкритикував позицію президента України, відносно транзиту російської нафти.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський уже неодноразово відповідав на звинувачення Угорщини та Словаччини. Український президент наголошує, що "Дружба" продовжує ремонтуватися. Цей процес тривалий в часі, бо Росія здійснює регулярні атаки на Україну наголосив Зеленський під час брифінгу, повідомляє "Суспільне".

Володимир Зеленський Президент України Є деякі речі, які не мають ціни просто. росіяни нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти виграти не може вибори не може.

Важливо! Угорщина продовжує блокувати нову допомогу для України, намагаючись таким чином шантажувати Європу та Київ.

Яка ситуація з "Дружбою" зараз?

Нафтопровід "Дружба" не функціонує з кінця січня. Тоді його було уражено під час російської атаки.

Угорщина звинувачує Україну в тому, що вона спеціально не відновлює постачання через "Дружбу". Як каже Будапешт, Київ це робить саме через політичні мотиви.

Водночас українські урядовці зауважують, що відновлення трубопроводу не може відбутися швидко, через постійні російські атаки. Єврокомісія підтримує Україну, водночас вона просить прискорити процес ремонту.

Важливо знати! Саме через Дружбу Угорщина отримувала російську нафту. Нещодавно стало відомо про візит угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто в Москву. Під час зустрічі там, наче як, обговорювались енергетичні питання.