Не всі вчителі зможуть вийти на пенсію раніше: які нові правила змінюють усе

В Україні педагоги мають можливість оформити пенсію не лише після досягнення загального пенсійного віку. Для них також передбачений окремий механізм, як от вихід на пенсію за вислугу років, який дозволяє завершити трудову діяльність раніше за наявності визначеного стажу.

Хто з вчителів може вийти на пенсію раніше?

Право освітян на достроковий вихід на пенсію зберігається, однак скористатися ним тепер можуть не всі. Умови стали жорсткішими, а вимоги при цьому чітко визначеними, що суттєво звузило коло тих, хто може оформити пенсію раніше, повідомляє ПФУ.

Дивіться також Пенсія у розмірі 20 тисяч гривень: як таку отримати

Станом на зараз ключові критерії передбачають досягнення 55-річного віку та наявність не менше 30 років педагогічного стажу. Лише за одночасного виконання цих умов учителі та інші працівники освіти можуть претендувати на пенсію за вислугу років.

Ці правила стосуються працівників шкіл, дитячих садків, закладів позашкільної освіти, інтернатів і професійно-технічних училищ.

Важливо! Щоб стаж був саме спеціальним, тобто на посадах, які дають право на таку пенсію.

У результаті нові правила фактично змінили підхід до пенсій для освітян: можливість вийти на відпочинок раніше залишилася, але стала доступною лише за суворого дотримання встановлених вимог.

Як освітяни виходили на пенсію раніше?

Порівняно з попередніми умовами, підхід суттєво змінився. До 2016 року достатньо було мати 25 років педагогічного стажу, і вікових обмежень не існувало. Після реформування систему посилили: стаж збільшили до 30 років і додали обов’язкову вікову межу.

Водночас частина педагогів зберегла пільгові умови, зазначає ПФУ. Якщо станом на початок 2016 року вже було накопичено 25 років спеціального стажу, право на дострокову пенсію залишається незалежно від віку.

Чи зросли пенсії вчителів?