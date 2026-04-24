Як розраховується пенсія?

Пенсія розраховується за встановленою формулою. Наразі вона така: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

Зп у цій формулі – це заробітна плата чи дохід, який враховується при розрахунках. А Кс – коефіцієнт страхового стажу, що має застрахована особа.

Для того, аби піти на пенсію, людина має набути достатньо стажу. Мінімуми, станом на 2026 рік, такі:

аби піти на пенсію в 60, цьогоріч потрібно набути щонайменше 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ

Як отримати пенсію 20 тисяч?

Розглянемо ситуацію, коли особа має змогу піти на пенсію найраніше – в 60 років. Це можна зробити, наприклад, маючи 35 років стажу.

Важливо! Розрахунки проводимо з урахуванням, що пенсія складає – 20 тисяч гривень.

Підставимо вказані значення у формулу: Зп = П / Кс. Вийде, що заробітна плата має складати 20 тисяч / 0,35. Тобто, орієнтовно – 57 тисяч гривень.

