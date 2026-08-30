Яка головна вимога до виходу на пенсію чоловіків

Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років чоловікам у 2026 році необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу. Про це свідчать роз'яснення Пенсійного фонду України.

Разом з цим, страховий стаж – це період, протягом якого за працівника сплачувався єдиний соціальний внесок. Якщо роботодавець виплачував зарплату в конверті або працівник працював неофіційно, такі роки не зараховуються до загального доробку.

Відповідно нестача страхових років стає основною причиною, чому громадяни змушені продовжувати трудову діяльність навіть після досягнення вікового порогу.

Що робити, якщо страхового стажу бракує

Якщо в 60 років необхідної кількості років офіційної праці немає, вихід на пенсію автоматично відтерміновується. Оформити виплати у 63 роки можна за наявності від 23 до 33 років стажу, а в 65 років мінімальна планка становить 15 років.

У разі відсутності кількох місяців стажу людина може продовжувати працювати офіційно до виконання норми. Нараховувати виплати в такому випадку почнуть від дати подання заяви, а не від дня народження.

Важливо! Коли ж до 65 років людина не накопичила навіть 15 років сплати внесків, право на пенсію за віком втрачається. У такому разі громадянин може претендувати лише на державну соціальну допомогу.

Як перевірити та підтвердити свій трудовий доробок

Періоди роботи після 1 січня 2004 року підтверджуються автоматично через Реєстр застрахованих осіб на основі сплачених внесків. Робота до 2004 року зараховується за даними паперової трудової книжки або додаткових архівних довідок.

У Пенсійному фонді рекомендують заздалегідь оцифрувати паперові документи, аби завчасно виявити можливі помилки чи відсутність необхідних печаток. А от розмір майбутніх виплат розраховується індивідуально та залежить не лише від тривалості праці, а й від величини офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Які спеціальні умови виходу на пенсію

Законодавство передбачає пільгові умови виходу на пенсію для окремих категорій громадян. Це стосується учасників бойових дій, працюючих у шкідливих умовах, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, громадяни, яким бракує стажу, можуть сплачувати добровільні внески до Пенсійного фонду України. Такий механізм дозволяє самостійно докупити необхідні місяці страхового періоду.