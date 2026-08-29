Що буде із пенсією, якщо бракує стажу

Досягнення 60 років саме по собі не означає, що людина одразу отримає пенсію. У 2026 році право на виплату залежить насамперед від кількості накопиченого страхового стажу. Пенсійний фонд нагадує: для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

Тому для людини, яка багато років працювала неофіційно або за яку роботодавець не сплачував необхідні внески, ситуація після 60-річчя може виглядати інакше. Частина фактично відпрацьованих років просто не буде врахована як страховий стаж.

Чи можуть призначити пізніше

Якщо у 60 років необхідних 33 років немає, це ще не означає, що права на пенсію не буде взагалі. У 2026 році людина може вийти на пенсію у 63 роки, якщо на той момент має від 23 до 33 років страхового стажу. Якщо стажу менше, але є щонайменше 15 років, пенсію за віком можна оформити з 65 років.

Тобто нестача стажу фактично може відсунути момент отримання пенсії на кілька років. При цьому необхідний стаж визначають саме на дату досягнення відповідного віку.

Що робити, якщо стажу взагалі немає

Найскладніша ситуація трапляється тоді, коли до 65 років людина не накопичила навіть 15 років страхового стажу. Тоді права на пенсію за віком немає. Після 65 років держава може призначити соціальну допомогу для людей, які не мають права на пенсію.

Втім, відсутність права на пенсію не означає, що людина автоматично залишається без державної підтримки. Після 65 років можна претендувати на державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію, адже призначає Пенсійний фонд України.

Також ми раніше повідомляли про те, що українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Такий механізм дозволяє збільшити страховий стаж, навіть якщо людина офіційно не працює.