Відставка президента Румунії сколихнула фінансові ринки
Рішення президента Румунії Клауса Йоганніса вплинуло на Бухарестську фондову біржу та курс румунського лея. Про це пише 24 Канал з посиланням TradingEconomics.
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У понеділок, 10 лютого, Індекс BET (Bucharest Exchange Trading Index), який включає 10 найбільш ліквідних акцій компаній на біржі, впав на 0,45% до 17 064 пунктів. Водночас на офіційному сайті румунської фондової біржі зазначено, що цей індекс сьогодні зріс на 0,39%.
При цьому Індексу AeRO на Бухарестській біржі, який допомагає відстежувати останні зміни на ринку, впав на 0,56% до 881,07 пункту. При цьому обидва індекси зросли з початку 2025 року. Індекс BET додав в ціні 2,45%, а індекс AeRO – на 0,66%.
Курс румунського лея також демонструє від'ємну динаміку на ринку:
- Долар подорожчав на 0,32% щодо лея. Відтак один долар дорівнює 4,82 румунського лея, за даними Google Фінанси.
- З початку 2025 року американський долар подорожчав щодо лея на 0,42%.
- За даними Національного банку Румунії, курс долара коливається на рівні 4,8 лея. Долар США зріс в ціні за сьогодні на 0,49%.