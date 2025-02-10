Відставка президента Румунії сколихнула фінансові ринки

Рішення президента Румунії Клауса Йоганніса вплинуло на Бухарестську фондову біржу та курс румунського лея. Про це пише 24 Канал з посиланням TradingEconomics.

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У понеділок, 10 лютого, Індекс BET (Bucharest Exchange Trading Index), який включає 10 найбільш ліквідних акцій компаній на біржі, впав на 0,45% до 17 064 пунктів. Водночас на офіційному сайті румунської фондової біржі зазначено, що цей індекс сьогодні зріс на 0,39%.

При цьому Індексу AeRO на Бухарестській біржі, який допомагає відстежувати останні зміни на ринку, впав на 0,56% до 881,07 пункту. При цьому обидва індекси зросли з початку 2025 року. Індекс BET додав в ціні 2,45%, а індекс AeRO – на 0,66%.

Курс румунського лея також демонструє від'ємну динаміку на ринку: