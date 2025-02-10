Отставка президента Румынии всколыхнула финансовые рынки

Решение президента Румынии Клауса Йоханниса повлияло на Бухарестскую фондовую биржу и курс румынского лея. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой TradingEconomics.

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В понедельник, 10 февраля, Индекс BET (Bucharest Exchange Trading Index), который включает 10 наиболее ликвидных акций компаний на бирже, упал на 0,45% до 17 064 пунктов. В то же время на официальном сайте румынской фондовой биржи указано, что этот индекс сегодня вырос на 0,39%.

При этом Индекса AeRO на Бухарестской бирже, который помогает отслеживать последние изменения на рынке, упал на 0,56% до 881,07 пункта. При этом оба индекса выросли с начала 2025 года. Индекс BET прибавил в цене 2,45%, а индекс AeRO – на 0,66%.

Курс румынского лея также демонстрирует отрицательную динамику на рынке: