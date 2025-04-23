Критикує, але звільняти не має наміру: Трамп зробив заяву щодо глави ФРС

Президент США не звільнятиме голову Федеральної резервної системи, хоч критикує Пауелла за недостатньо активну позицію щодо зниження відсоткових ставок.

Чи може Трамп звільнити голову ФРС

Попри те, що Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що немає наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла, але президент досі вважає, що Пауелл повинен бути більш активний щодо ідеї про зниження відсоткових ставок, передає 24 Канал.

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Зараз найкращий час для зниження відсоткових ставок,

– каже президент США.

Річ у тім, що ще раніше Дональд Трамп назвав Пауелла "великим невдахою", адже економічна активність у США, на його думку, сповільниться, якщо ФРС не знизить ставки негайно.

Крім того, Трамп заявляв, що має повноваження навіть звільнити голову Федеральної резервної ставки, термін повноважень якого спливає не раніше 2026 року.

Також, Дональд Трамп обізвав Пауелла "паном Запізно", бо вважає, що голова ФРС завжди спізнюється з пом'якшенням політики.

Натомість сам Пауелл заявляє, що мита США можуть уповільнити зростання економіки країни й прискорити інфляцію, але ФРС поки не готовий втручатися у ситуацію без більшої ясності, перш ніж розглядати коригування параметрів грошово-кредитної політики.

Зверніть увагу! За даними аналітиків Citi, у 2025 році прогнозується до 5 знижень ставки ФРС.