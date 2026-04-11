Уже у квітні стане відомо: кому доведеться повернути пенсію у травні

Частині пенсіонерів в Україні доведеться повернути надміру нараховані виплати. Якщо цього не зробити добровільно, переплату почнуть стягувати автоматично, шляхом поступових відрахувань із щомісячної пенсії.

Кому прийдеться повернути частину пенсію державі?

У травні частині українських пенсіонерів може знадобитися повернути надмірно нараховані виплати. Як пояснюють у Пенсійному фонді, це стосується випадків, коли пенсія була розрахована на основі неактуальних або неповних даних, а отримувачі вчасно не повідомили про зміни, що впливають на її розмір.

Цікаво Яка пенсія буде, якщо маєш неперервний стаж 26 років

Найпоширенішою причиною переплат є зміни у зайнятості. Зокрема, йдеться про працевлаштування або відкриття ФОПу, що може впливати на право на окремі надбавки чи навіть на сам факт отримання пенсії.

Водночас звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності також змінює умови нарахування виплат. Тому важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд, щоб уникнути накопичення переплат і подальших утримань із виплат.

Довідково: Переплати виникають не лише через дії самих пенсіонерів. Причиною можуть бути й технічні помилки. Наприклад, подання роботодавцем некоректних даних про заробітну плату чи страховий стаж. У таких випадках також проводиться перерахунок, а надміру виплачені кошти підлягають поверненню.

У яких ще випадках можуть відрахують частину пенсію?

Окрему групу становлять пенсіонери за вислугу років. Якщо вони повертаються до роботи на посадах, що дають право на аналогічну пенсію, виплати можуть бути призупинені. У разі несвоєчасного повідомлення виникає переплата, яку згодом потрібно компенсувати, нагадує відомство.

Значення мають і зміни соціального статусу. Наприклад, втрата статусу ветерана, переїзд або інші обставини можуть впливати на право на пільги та доплати. Аналогічно, зміни умов отримання додаткових виплат, зокрема пов’язаних із доглядом чи утриманням дітей, також можуть призводити до коригування пенсії.

Кому пенсію взагалі можуть припинити виплачувати?