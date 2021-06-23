Американський філософ-есеїст та математик заявив, що вартість біткойна дорівнює нулю. Він також додав, що немає ніяких доказів того, що блокчейн є корисною технологією.

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Нассім Талеб розкритикував біткойн

Талеб виділив чотири ключових аргументи проти криптовалюти. Перш за все він заявив, що попри галас, біткойн не відповідає статусу "валюти без уряду". За його словами, він взагалі не є валютою.

Цілковита нездатність біткойна стати валютою була замаскована інфляцією, він приносить прибуток досить великій кількості людей, щоб увійти в дискурс набагато раніше своєї користі,

– додав він.

Філософ також переконаний, що біткойн не може бути засобом заощадження ні в короткотривалій, ні в довготривалій перспективі. Для ілюстрації своє думки він використав відоме порівняння золота та цифрової монети.

Золото та інші дорогоцінні метали в основному не потребують техобслуговування, не руйнуються протягом історичного горизонту. Криптовалюти вимагають стійкого інтересу до них,

– підкреслив Талеб.

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Автор акцентував на тому, що біткойн не є надійним інструментом захисту від інфляції, всупереч позиції деяких аналітиків, і не є безпечним притулком для інвестицій – незалежно від мети використання. Зокрема, захисту від урядової тиранії чи інших катастроф.

У цьому контексті Талеб згадав про паніку на ринку в березні 2020 року, коли біткойн опустився нижче важливої психологічної позначки та нещодавню кібератаку на Colonial Pipelinе, яка викупила інформацію у хакерів за біткойни. Автор підмітив, що урядові структури та обчислювальна потужність й у майбутньому будуть сильнішими, ніж розподілені оператори, які, не довіряючи один одному, та можуть потрапити у пастку.