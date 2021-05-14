Протягом цього тижня компанія переконувала, що не планує погоджуватися на вимоги хакерів та платити їм гроші за повернення інформації. Проте, Colonial Pipeline врешті-решт змінила свою позицію, щоб якнайшвидше відновити свою роботу.

До теми Кібератака на Colonial Pipeline: що це означає для енергетичного ринку.

Хакери отримали гроші від американської компанії

Colonial Pipeline виплатила кіберзлочинцям зі Східної Європи майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, яку дуже важко відстежити. За даними осіб, які мають інформацію про цю угоду, транзакція була проведена через декілька годин після атаки. Цей крок був продиктований величезним тиском на компанію, оскільки вона відповідає за постачання 45% пального на Східне узбережжя США.Третє анонімне джерело додало, що представникам американського уряду відомо про угоду між Colonial Pipeline та хакерами.

Їм довелося заплатити. Це кіберрак. Ти хочеш померти чи жити? Це не та ситуація, коли можна чекати,

– заявив Ондрей Крехель, генеральний директор і засновник компанії LIFARS, яка займається цифровою криміналістикою.

Після отримання викупу хакери надали оператору засіб дешифрування, щоб відновити його комп'ютерну мережу. Проте, не все так просто. Інструмент працював настільки повільно, що компанія продовжувала використовувати власні резервні копії для відновлення системи.

Федеральне бюро розслідувань вважає, що кіберзлочинці, які відповідальні за атаку на одного з найбільших трубопровідних операторів США, пов'язані з угрупуванням під назвою DarkSide. Ця група спеціалізується на цифровому вимаганні та ймовірно знаходяться в Росії або Східній Європі.

Представники Colonial відмовляються коментувати цю інформацію, зазначивши, що вони почали відновлювати постачання пального ще в середу. Президент США Джозеф Байден на питання журналістів Bloomberg, чи проінформували його про викуп хакерам, утримався від відповіді.

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