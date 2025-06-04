Яка країна видобуває найбільше золота у світі

Лідером за обсягами видобутку золота у світі є друга економіка світу – Китай. До трійки лідерів також входять Росія та Австралія, пише 24 Канал з посиланням на Всесвітню раду по золоту.

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У 2023 році в Китаї видобули 378,2 тонни золота, в Росії – 321,8 тонни золота, а в Австралії – 293,8 тонни золота. У 2024 році місця країн у рейтингу не змінилися, проте Китай збільшив видобуток, тоді як Росія та Австралія зафіксували менші обсяги видобутку, за даними порталу INN:

Китай – 380 тонн золота;

Росія – 310 тонн золота;

Австралія – 290 тонн золота.

До теми! В останні два роки до десятки лідерів також входили Канада, США, Індонезія, Перу, Мексика, Узбекистан та Гана.

Нагадаємо, що США мають найбільший золотий резерв у світі, які становлять 3351,51 тонни. Друге та третє місця займають Німеччина та Італія відповідно.