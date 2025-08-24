Найглибшою шахтою в світі є "Мпоненг" (Південна Африка). Це справжня золоторудна копальня. Її глибина майже 4 кілометри.

Що відомо про найглибшу шахту у світі?

"Мпоненг" має значний ресурс. Попри те, що деякі її поверхневі родовища вже вичерпані, там досі залишається багато золота, пише 24 Канал.

Видобуток у цій шахті надзвичайно складний. Шахтарям, аби дістатися до місця роботи потрібно приблизно 90 хвилин.

У чому особливості "Мпоненга":

з кожним кілометром там температура збільшується на 25 – 30 °C;

тобто, на глибині 4 кілометри температура повітря у шахті сягає 60 – 66 °C;

аби у шахтарів була можливість там працювати, для зниження температури у шахту подається рідкий лід;

інфраструктура охолодження у цій шахті вважається однією з найдорожчих у світі.

Зверніть увагу! "Мпоненг" належить компанії Harmony Gold з 2020 року.

Як працює "Мпоненг"?

Щодня 2 300 кілограмів вибухівки використовують, аби руйнувати породу. Після такого вибуху залишаються сотні тонн відходів. Саме тому кожен день шахтарі видобувають більш як 5 400 тонн гірської маси.

Цікаво! Після вибуху, в утворені отвори закачують суміш з цієї породи, бетону та води. Таким чином вдається уникнути обвалів.