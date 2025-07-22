Китай буде видобувати менше вугілля: в чому причина

Китайський уряд попередив, що може закрити вугільні шахти, якщо ті будуть видобувати вугілля в обсягах, що перевищують встановлені норми. Це черговий сигнал того, що регулятори серйозно налаштовані боротися з надлишком виробничих потужностей у ряді галузей.

Чому Китай скорочує видобуток вугілля?

Національне управління енергетики Китаю розпочало інспекції у восьми регіонах, включаючи вугледобувні центри – Шаньсі, Внутрішню Монголію, Шеньсі і Сіньцзян. Вони спрямовані на боротьбу з надмірним видобутком вугілля, що спотворює ринкову ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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В останні тижні Пекін активізував зусилля щодо скорочення надлишкових потужностей в таких секторах, як металургія, сонячна енергетика та автопром.

Це стало особливо актуальним на тлі спроб влади впоратися з дефляційним тиском, що стримує економічне зростання.

Скільки вугілля видобуває Китай?

Раніше в липні представники вугільної галузі висловили занепокоєння через загострення конкуренції та негативних наслідків перевиробництва, яке призвело до падіння цін до чотирирічного мінімуму.

Минулого року в Китаї було видобуто майже 5 мільярдів тонн вугілля, очікується, що 2025 рік стане сьомим поспіль роком з рекордним видобутком.

Цікаво! Інспекції триватимуть до 15 серпня. Як зазначається, компанії, у яких обсяги видобутку за перші шість місяців 2025 року перевищать 110% від заявленої потужності, можуть бути оштрафовані або навіть тимчасово призупинити діяльність.