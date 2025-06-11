Попри обіцянки Трампа: чому США зменшать видобуток нафти

Експерти прогнозують зменшення видобутку нафти у США. Це пов'язано зі зміними на ринку.

Видобуток нафти у США

У США знизять обсяги видобування нафти у 2025 році. Це буде вперше з часів пандемії коронавірусу, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Управління енергетичної інформації (EIA) прогнозує, що до кінця 2026 року обсяги видобутку в США зменшаться до близько 13,3 мільйона барелів. Для розуміння, наразі у США видобувають рекордні 13,5 мільйона барелів на добу. Одна з головних причини – це зниження цін на нафту. На тлі цього сектор скорочувати активність.

До теми! Станом на 11 червня 2025 року ціни на нафту впали на тлі новин про торгові переговори між США та Китаєм. Крім того, на ринок впливають плани ОПЕК+ збільшити видобуток нафти та зменшення попиту з боку Китаю.

Цей прогноз оприлюднили всього через кілька місяців після повернення на посаду президента Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії обіцяв збільшити видобуток та виробництво сировини у США. Крім того, він обіцяв знизити ціни на енергоносії.

Нагадаємо, що США є лідером за обсягами видобутку нафти у світі. Країна займає перше місце у рейтингу з 2016 року.