Терпець увірвався: чи готова Саудівська Аравія до обвалу цін на нафту

Саудівська Аравія готова до важливих змін на ринку нафти. У королівстві зробили декілька важливих заяв.

Саудівська Аравія готова змінити ринок нафти

У Саудівській Аравії розповіли про свої плани щодо нафтового ринку. У королівстві наголосили, що не будуть підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ба більше, Саудівська Аравія заявила, що готова до тривалого періоду низьких цін на ринку нафти. Це заява може свідчити про зміни в політиці країни. Йдеться про потенційне збільшення видобутку нафти, а також збільшення своєї частки на ринку.

Для розуміння, останні 5 років королівство докладало чимало зусиль для підтримки балансу на ринку. Для цього використовували політику суттєвого зменшення видобутку нафти в ОПЕК+, яку фактично очолює Саудівська Аравія. Завдяки скороченню видобутку ціни на нафту отримували підтримку, що сприяло зростанню доходів від експорту сировини. На ці доходи розраховувало чимало країн-експортерів.

Джерела повідомляють, що у Саудівській Аравії обурені порушенням квот зі боку Казахстану та Іраку. Це також сприяє зміні планів щодо нафти в королівстві навіть попри те, що низькі ціни на нафту – це не надто хороша новина для держав, які покладаються на експорт нафти.

Навіть для Саудівської Аравії, яка видобуває нафту за низькою собівартістю, потрібні вищі ціни на сировину для фінансування державних витрат. Для розуміння, падіння цін на нафту часто призводить до скорочення бюджетів для нафтовидобувних країн.