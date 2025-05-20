Масштабні плани: Росія буде видобувати нафту та побудує НПЗ в ще одній країні

Російська компанія уклала угоду про видобуток та переробку нафти в Афганістані. Це не єдиний проєкт, який Росія прагне розвивати в країні.

Росія буде видобувати нафту в Афганістані

Йдеться про компанію Інтеко груп, яка спеціалізується на наданні послуг нафтосервісу, виробництві нафтового і газового обладнання. Експерти з компанії уже працюють в Афганістані, інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російська компанія уже провела геологорозвідку в Афганістані та планує почати бурові роботи. Ба більше, Інтеко груп паралельно почне будувати нафтопереробний завод (НПЗ) в країні. Обране місце для будівництва уже обладнане інженерною комунікацією, яка необхідна для усіх процесів.

До теми! Росія також запропонувала побудувати залізницю в Афганістані. Москва розглядає цей проєкт, як можливість вийти в Індію та Пакистан. Повідомляють, що економічне обґрунтування проєкту з будівництва залізничної інфраструктури Росія має на меті створити до початку 2026 року.

Нагадаємо, що нафтова галузь Росії досить суттєво постраждала в 2025 році. Зокрема, у квітні доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму за майже 2 роки. Загалом країна заробила на експорті нафти 13,2 мільярда доларів. Зменшення нафтових доходів Росії пов'язане з падінням світових цін на нафту та слабким попитом на сировину.