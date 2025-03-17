Трамп може завдати серйозної шкоди критично важливій галузі США

Президент США Дональд Трамп має на меті збільшити обсяги видобування в країні та знизити ціни на енергоносії. Ці обіцянки були частиною його передвиборчої кампанії. Проте план Трамп включає й серйозну проблему для США.

Як план Трампа може вдарити по нафтових компаніях США

Прагнення Дональда Трампа збільшити обсяги видобування нафти у США може призвести до зупинки буріння. Відповідну заяву зробив аналітик найбільшого світового інвестиційного банку Citigroup Скотт Грубер, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Експерт додав, якщо ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) буде триматися на рівні 65 доларів за барель, то сланцеві компанії цілком ймовірно зупинять роботу 25 бурових установок. Ба більше, за його словами, вони зафіксують обсяги видобування нафти у США.

Крім того, аналітики з Citigroup додав, якщо ціни на нафту й надалі будуть падати, то це призведе до скорочення обсягів видобування нафти. Він також додав, що подальше зниження цін призведе до фактичного скорочення видобутку сирої нафти:

Зокрема, за умови падіння ціни на американську нафту до близько 50 доларів за барель, компанії можуть відмовитися від приблизно 75 бурових установок та зниження видобутку нафти на понад 300 тисяч барелів на день.

Важливо! Станом на 17 березня ціна нафти WTI коливається на рівні 67,62 долара за барель та зростає в ціні.

Для розуміння, наразі ціни на нафту WTI переживають період, який може стати найтривалішою серією падінь за майже десятиліття. Це пов'язано з такими факторами впливу:

Торгова війна, яку почав Дональд Трамп, негативно впливає на перспективи попиту на нафту;

Тоді як трейдери готуються до збільшення пропозиції російської нафти на світові ринки.

На початку березня ціна нафти WTI впала до мінімального рівня за 22 місяць. Тоді нафта коштувала 65,22 долара за барель. Загалом з початку року сировина подешевшала майже на 7%.