Світові ціни на нафту на сьогодні

У понеділок, 17 березня, ціни на нафту демонструють позитивну динаміку. Ринок нафти реагує на рішення Дональда Трампа щодо хуситів з Ємену, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, йдеться про те, що США пообіцяли продовжувати атакувати єменських хуситів поки вони не припинять напади на судна. Це найбільше військова операція США на Близькому Сході з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні 2025 року.Нагадаємо, що атаки хуситів на судна в Червоному морі негативно впливали на глобальну торгівлю.

Цікаво! Експорт нафти з Саудівської Аравії до Китаю може обвалитися до мінімуму за понад рік. Очікують, що спад припаде на квітень.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 41 цент або на 0,6%. Сорт нафти торгується на рівні 70,99 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 40 центів або на 0,6%. Американська нафта наразі коштує 67,58 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: