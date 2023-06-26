Німеччина проти передачі заморожених російських активів Україні: до чого тут Польща

У країнах колективного Заходу триває дискусія щодо передачі заморожених російських активів Україні. Для прикладу, Німеччина виступила проти цієї ідеї.

У Німеччині наголосили, що юридичні та фінансові ризики у цій справі надто високі. Раніше досить схожу позицію висловлювала Швейцарія, яка у результаті відмовилася від конфіскації активів агресора на користь України.

Зверніть увагу Стратегії безпеки: як уникнути ризиків під час торгів на біржі

Німеччина проти передачі російських активів Україні

У Міністерстві закордонних справ Німеччини наголосили, що Росія буде вимушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. Також у відомстві заявили, що офіційний Берлін робить усе, аби виявити та заморозити усі активи юридичних та фізичних осіб з Росії, які підпадають під санкції.

Проте Німеччина скептично ставиться до ідеї використання заморожених російських коштів для відновлення України. Усе через нібито складні фінансові та юридичні питання. На думку міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна, такий план є просто "юридично непрацездатним".

Це відкриває банку з хробаками,

– прокоментував ситуацію інший німецький чиновник.

На думку німецького можновладця, рішення від ЄС про конфіскацію грошей російського центрального банку або отримання доходів від інвестування коштів сприятиме створенню прецеденту для інших країн. Зокрема, він згадав про недавні претензії від Польщі щодо виплати репарацій за Другу світову війну.

Цікаво, що Естонія ухвалила кардинально інше рішення. Ця країна першою у Європі схвалила принципи передачі російських активів на користь України на офіційному рівні.