Які 100 доларів не міняють

Існують ситуації, коли банки та обмінники можуть відмовлятися від деяких банкнот доларів та не проводити процедуру обміну. Це стосується й купюр номіналом 100 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Варте уваги Чи потрібно міняти долари старого зразка на нові

Перш за все йдеться про значно зношені та/або пошкоджені банкноти доларів. Для прикладу, це можуть бути обпалені,трухлі або гнилі долари. Також не приймають купюри, на яких можна помітити зміни первісного кольору паперу або зображень. Крім того, проблеми виникають з доларами, на яких є загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Як правило, такі банкноти банки повертають пошкоджену або зношену купюру іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну. Ця процедура називається інкасо. Проте варто враховувати, що не всі банки надають таку послугу. Тож, краще наперед дізнатися, які кредитори проводять інкасо.

Друга ситуація, коли не вдасться обміняти долари – це банкноти, які не пройшли перевірку на справжність. Такі купюри зобов'язані вилучити у клієнта та передати Нацбанку на дослідження.