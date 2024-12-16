Какие 100 долларов не меняют

Существуют ситуации, когда банки и обменники могут отказываться от некоторых банкнот долларов и не проводить процедуру обмена. Это касается и купюр номиналом 100 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Стоит внимания Нужно ли менять доллары старого образца на новые

Прежде всего речь идет о значительно изношенных и/или поврежденных банкнотах долларов. Например, это могут быть обожженные,трухлые или гнилые доллары. Также не принимают купюры, на которых можно заметить изменения первоначального цвета бумаги или изображений. Кроме того, проблемы возникают с долларами, на которых есть общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

Как правило, такие банкноты банки возвращают поврежденную или изношенную купюру иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена. Эта процедура называется инкассо. Однако стоит учитывать, что не все банки предоставляют такую услугу. Поэтому, лучше заранее узнать, какие кредиторы проводят инкассо.

Вторая ситуация, когда не удастся обменять доллары – это банкноты, которые не прошли проверку на подлинность. Такие купюры обязаны изъять у клиента и передать Нацбанку на исследование.