З обміном яких доларів завжди будуть проблеми

Існують категорії доларів, які банки та обмінники можуть не приймати для обміну. Усі деталі роз'яснили в НБУ.

Від яких доларів відмовляються в банках та обмінниках

Деякі банкноти доларів банки та пункти обміну не приймають від клієнтів. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Найперше виділяють фальшиві долари. У разі виявлення підроблених банкнот або виникнення відповідних підозр, касири діють за певним протоколом. Ці купюри вилучають та передають до Національного банку України для проведення відповідної експертизи.

До теми! Перевірити долари на справжність може кожен навіть в домашніх умовах. Про те, на які деталі потрібно звертати увагу – читайте тут.

Ще одна категорія доларів, з обміном яких виникають проблеми, – це банкноти з ознаками значного зношення та пошкодження. Як правило, для цих купюр банки використовують інкасо. Йдеться про процедуру, коли банк відправляє зношені або пошкоджені банкноти іноземній фінансовій установі для обміну. Проте варто враховувати, що цю послугу надають далеко не всі банки в Україні.

Саме тому при потребі краще наперед дізнатися, у якому банку вийде відправити купюри на інкасо. Крім того, варто знати, що цю послугу потрібно платити.