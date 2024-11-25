С обменом каких долларов всегда будут проблемы с обменом долларов

Существуют категории долларов, которые банки и обменники могут не принимать для обмена. Все детали разъяснили в НБУ.

От каких долларов отказываются в банках и обменниках

Некоторые банкноты долларов банки и пункты обмена не принимают от клиентов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В первую очередь выделяют фальшивые доллары. В случае обнаружения поддельных банкнот или возникновения соответствующих подозрений, кассиры действуют по определенному протоколу. Эти купюры изымают и передают в Национальный банк Украины для проведения соответствующей экспертизы.

К теме! Проверить доллары на подлинность может каждый даже в домашних условиях. О том, на какие детали нужно обращать внимание – читайте здесь.

Еще одна категория долларов, с обменом которых возникают проблемы, – это банкноты с признаками значительного износа и повреждения. Как правило, для этих купюр банки используют инкассо. Речь идет о процедуре, когда банк отправляет изношенные или поврежденные банкноты иностранному финансовому учреждению для обмена. Однако стоит учитывать, что эту услугу предоставляют далеко не все банки в Украине.

Именно поэтому при необходимости лучше заранее узнать, в каком банке получится отправить купюры на инкассо. Кроме того, стоит знать, что эту услугу нужно платить.