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12 червня, 19:18
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До яких доларів потрібно ставитися до з обережністю

Віта Свірневська
Основні тези
  • Банки та обмінники в Україні можуть не приймати долари з ознаками значного зношення або пошкодження, але можливе проведення інкасо з комісією.
  • Фальшиві долари не приймаються, їх перевіряють на справжність, і у випадку підробки банк вилучає їх та повідомляє поліцію.

Обмін валют – це поширена практика в Україні. Як правило, це стосується долара США, оскільки ця валюта популярна серед українців. Проте є банкноти долара, до яких варто ставитися з обережністю.

Які долари не приймають

Банки та обмінники в Україні мають право не приймати деякі банкноти доларів США. У Національному банку України чітко вказали, з якими купюрами не будуть працювати, пише 24 Канал

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Перш за все банки та пункти обміну мають право не приймати долари, які мають ознаки значного зношення або пошкодження. Перш за все йдеться про купюри з розривами, плямами, зміненим кольором, втратою частини банкноти чи пошкодженими захисними елементами. 

До теми! При цьому з купюрами з ознаками значного зношення або пошкодження можна провести операцію інкасо –  це одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок. Варто враховувати, що банки, як правило, стягують комісію за проведення таких операцій.

Ще одна категорія банкнот, які можуть не приймати, – це фальшиві долари. Найчастіше, касири перевіряють долари на справжність з допомогою спеціального обладнання. Якщо під час перевірки виникають сумніви щодо справжності доларів, то їх направлять на експертизу.  У разі підтвердження підроблених банкнот банк їх вилучить і повідомить поліцію. 

Нагадаємо, що кожен може перевірити долари на справжність в домашніх умовах. Для цього варто звернути увагу на декілька ознак, які обов'язково мають бути на справжніх банкнотах: серійний номер, захисна смужка, чорнило, яке змінює колір.