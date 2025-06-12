Курс долара на сьогодні

У четвер, 12 червня, 2025 року, американський долар продовжує падати в ціні. Валюта наблизилася до мінімального рівня з початку 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар відреагував спадом на нові заяви президента США Дональда Трампа щодо тарифів. Зокрема, він повідомив, що у рамках наступних одного – двох тижнів планує надіслати офіційні листи ключовим торговим партнерам США з інформацією про односторонні тарифи. Головна ціль – це змусити країни до укладення торгових угод з США.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що у Вашингтоні розглядають можливість продовження поточної 90-денної паузи у взаємних тарифах для країн, які демонструють "добру волю" під час переговорів щодо умов торгівлі.

Крім того, на долар тисне більше, ніж очікували зниження інфляції у США. Це дало підставу для підвищення очікувань на ринку щодо потенційного зниження процентних ставок Федеральним резервом. Нагадаємо, що Трамп нещодавно заявив, що рішення стосовно нового глави ФРС ухвалять в найближчому майбутньому. Наразі претендентом на посаду називають Кевіна Уорша. Він очолював ФРС США з 2006 по 2011 роки.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 97,89, за даними MarketWatch. За сьогодні долар впав на 0,80%. Діапазон індексу за день становить від 97,80 – 98,52. З початку року долар впав в ціні 9,81%.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: