Долар чи юань: Саудівська Аравія може одним рішенням кардинально змінити світ

Саудівська Аравія розглядає можливість використання іншої валюти для проведення розрахунків за сиру нафту. При цьому країна налагоджує відносини з головним конкурентом США.

Загроза для долара США

Саудівська Аравія, яка є одним із ключових експортерів нафти у світі, розглядає можливість відмови від проведення розрахунків у доларах США. Про це повідомив міністр промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Бандар аль-Хораєф, додавши, що країна "відкрита для нових ідей".

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Він підмітив, що Саудівська Аравія намагається не змішувати торгівлю з політикою. Водночас чиновник зробив цю заяву на тлі двох важливих процесів на міжнародній арені:

Зближення Китаю та Саудівської Аравії;

Посилення суперництва між Китаєм та США.

Цікаво! Саудівська Аравія з жовтня знизить ціни до мінімуму за майже три роки для країн Європи, Азії та США. Знижки для регіонів та США різняться.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія наразі працює над тим, аби диверсифікувати свою економіку. Країна з Близького Сходу прагне уникнути надмірної залежності від нафти. Зокрема, планує налагодити впровадження китайської продукції, включаючи електромобілі та інфраструктуру відновлюваних джерел енергії.

Тоді як Китай має на меті досягти інтернаціоналізації юаня, який є конкурентом для долара США на глобальному валютному ринку. Особливо це актуально для Пекіна після того, як Росія, що виключена з доларової системи, стала ключовим постачальником нафти до Китаю.