Саудівська Аравія знизила ціни на нафту

Згідно з останніми даними, Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для усіх регіонів. Йдеться про Азію, Європу та США. Покупці нафти можуть розраховувати на нижчу вартість сировини уже з жовтня.

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Повідомляють, що для країн Азії ціни на нафту знизили на 0,7 долара за барель, для Європи – на 0,8 долара за барель. Тоді як США будуть платити за саудівську нафту на 0,1 долара за барель менше.

Експерти зазначають, що Саудівська Аравія встановила найнижчі ціни на нафту за майже три роки – з листопада 2021 року. Додамо, що найвідоміша марка нафти, яку експортують саудити, – це Arab Light. Станом на 10 вересня ця марка нафти торгується на ринку з ціною на рівні 71,89 долара за барель, інформує портал OilPrice.

Нагадаємо, що еталонні бренди нафти – Brent та WTI – за минулий тиждень подешевшала на 10% та майже 8% відповідно. На момент створення цього матеріалу, нафта Brent коштує 71,04 долара за барель, тоді як американська сировина WTI торгується на ринку на рівні 67,92 долара за барель, згідно з даними Bloomberg.