Потужний український банк може перейти в онлайн-режим роботи взимку

В Україні продовжують діяти графіки відключення електроенергії, оскільки енергоструктура сильно постраждала у наслідок російських обстрілів. Це впливає на роботу українських бізнесів, банків та життя українців загалом. Зокрема, один із великих банків розглядає перехід на інший режим роботи взимку.

Йдеться про "Укрексімбанк", який розглядає можливість перейти на онлайн-режим роботи взимку. Головні причини – проблеми з опаленням та брак електроенергії.

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"Укрексімбанк" може змінити режим роботи взимку

Про це повідомила членкиня наглядової ради "Укрексімбанк" Вікторія Страхова під час Банківського форуму. Вона також додала, що банку реально потрібно думати про те, що буде з роботою їхніх відділень взимку.

Один із варіантів, який розглядають в "Укрексімбанку", – це перехід до роботи онлайн. Вікторія Страхова також додала, що кредитор переважно корпоративний та не має потреби у великій кількості відділень для проведення операцій з клієнтами.

Останні новини про українські банки

Нагадаємо, що "ПриватБанк" запустив унікальний проєкт для прифронтових регіонів. Йдеться про мобільний банкомат, завдяки якому державний кредитор буде обслуговувати клієнтів там, де немає доступу до банківської інфраструктури. Ба більше, цей банкомат буде працювати навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку.

Крім того, НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків України. Очолив цей список "ПриватБанк". Чистий прибуток кредитора оцінили у 17,47 мільярда гривень. Друге місце зайняв "Ощадбанк", який "чистими заробив" 6,47 мільярда гривень.