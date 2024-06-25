Мощный украинский банк может перейти в онлайн-режим работы зимой

В Украине продолжают действовать графики отключения электроэнергии, поскольку энергоструктура сильно пострадала в результате российских обстрелов. Это влияет на работу украинских бизнесов, банков и жизнь украинцев в целом. В частности, один из крупных банков рассматривает переход на другой режим работы зимой.

Речь идет об "Укрэксимбанке", который рассматривает возможность перейти на онлайн-режим работы зимой. Главные причины – проблемы с отоплением и нехватка электроэнергии.

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"Укрэксимбанк" может изменить режим работы зимой

Об этом сообщила член наблюдательного совета "Укрэксимбанк" Виктория Страхова во время Банковского форума. Она также добавила, что банку реально нужно думать о том, что будет с работой их отделений зимой.

Один из вариантов, который рассматривают в "Укрэксимбанке", – это переход к работе онлайн. Виктория Страхова также добавила, что кредитор преимущественно корпоративный и не нуждается в большом количестве отделений для проведения операций с клиентами.

Последние новости об украинских банках

Напомним, что "ПриватБанк" запустил уникальный проект для прифронтовых регионов. Речь идет о мобильном банкомате, благодаря которому государственный кредитор будет обслуживать клиентов там, где нет доступа к банковской инфраструктуре. Более того, этот банкомат будет работать даже в условиях отсутствия электричества и связи.

Кроме того, НБУ обнародовал рейтинг самых прибыльных банков Украины. Возглавил этот список "ПриватБанк". Чистую прибыль кредитора оценили в 17,47 миллиарда гривен. Второе место занял "Ощадбанк", который "чистыми заработал" 6,47 миллиарда гривен.