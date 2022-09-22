Потенціал плану на 750 мільярдів: Шмигаль та Дуда відкрили важливий захід у США

Україна продовжує об'єднувати навколо себе світову спільноту у контексті післявоєнної відбудови країни. З цією метою у Нью-Йорку стартував важливий захід.

Йдеться про UN Global Compact. Відкрили захід чинний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Польщі Анджей Дуда. Головна тема – післявоєнна відбудова України.

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У Нью-Йорку обговорюють відновлення України

Глава Кабміну Денис Шмигаль підкреслив, що хоробрість українців стала фундаментом для об'єднання сотень мільйонів осіб та десятків країн, міжнародних організацій. Урядовець подякував за таку підтримку, як і за слідування важливому принципу: "об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні".

На сьогодні заходи з відновлення України після повномасштабної війни оцінюють у 750 мільярдів доларів. Тож потенціал цього плану сприяє тому, що міжнародні корпорації та інвестори можуть проявити цікавість до цього процесу вже зараз.

У Німеччині заблокували активи росіян майже на 5 мільярдів євро. Загалом у європейський санкційний список потрапили приблизно 1000 осіб та організацій з різних сфер.

Шмигаль додав, що Україна вважає важливим аспектом створення неформальної тристоронньої платформи за участі:

представників української влади,

міжнародних партнерів,

українського громадянського суспільства та бізнесу.

Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови,

– заявив Шмигаль.

Додамо, що це не перші кроки у процесі залучення світової спільноти до планів з відновлення України. Зовсім недавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками потужних інвестиційних компаній: