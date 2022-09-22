Потенціал плану на 750 мільярдів: Шмигаль та Дуда відкрили важливий захід у США
Джерело:Денис Шмигаль
Україна продовжує об'єднувати навколо себе світову спільноту у контексті післявоєнної відбудови країни. З цією метою у Нью-Йорку стартував важливий захід.
Йдеться про UN Global Compact. Відкрили захід чинний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Польщі Анджей Дуда. Головна тема – післявоєнна відбудова України.
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У Нью-Йорку обговорюють відновлення України
Глава Кабміну Денис Шмигаль підкреслив, що хоробрість українців стала фундаментом для об'єднання сотень мільйонів осіб та десятків країн, міжнародних організацій. Урядовець подякував за таку підтримку, як і за слідування важливому принципу: "об’єднані в захисті – об’єднані у відновленні".
На сьогодні заходи з відновлення України після повномасштабної війни оцінюють у 750 мільярдів доларів. Тож потенціал цього плану сприяє тому, що міжнародні корпорації та інвестори можуть проявити цікавість до цього процесу вже зараз.Цікаво! У Німеччині заблокували активи росіян майже на 5 мільярдів євро. Загалом у європейський санкційний список потрапили приблизно 1000 осіб та організацій з різних сфер.
Шмигаль додав, що Україна вважає важливим аспектом створення неформальної тристоронньої платформи за участі:
- представників української влади,
- міжнародних партнерів,
- українського громадянського суспільства та бізнесу.
Саме приватний сектор має стати одним з основних драйверів відбудови,
– заявив Шмигаль.
Додамо, що це не перші кроки у процесі залучення світової спільноти до планів з відновлення України. Зовсім недавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками потужних інвестиційних компаній:
- 21 вересня стало відомо про зустріч у форматі відеоконференції Зеленського з керівництвом однієї з найбільших інвестиційних компанії у світі та США – Goldman Sachs.
- Лідер України наголосив, що підтримка нашої економіки зараз – це крок до їхнього виграшу у майбутньому.
- За кілька днів до цього президент також поговорив з очільником найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.
- Головною темою їхніх переговорів теж були інвестиції в Україну. Зеленський додав, що наша країна може і прагне відновити сприятливий клімат для цього.