Потенциал плана на 750 миллиардов: Шмыгаль и Дуда открыли важное мероприятие в США

22 сентября 2022 , 14:22
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Денис Шмыгаль

Украина продолжает объединять вокруг себя мировое сообщество в контексте послевоенного восстановления страны. С этой целью в Нью-Йорке стартовало важное мероприятие.

Речь идет о UN Global Compact. Открыли мероприятие действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Польши Анджей Дуда. Главная тема – послевоенное восстановление Украины.

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В Нью-Йорке обсуждают восстановление Украины

Глава Кабмина Денис Шмыгаль подчеркнул, что храбрость украинцев стала фундаментом для объединения сотен миллионов человек и десятков стран, международных организаций. Чиновник поблагодарил за такую поддержку, как и за следование важному принципу: "объединены в защите объединены в обновлении".

На сегодняшний день восстановление Украины после полномасштабной войны оценивают в 750 миллиардов долларов. Так что потенциал этого плана способствует тому, что международные корпорации и инвесторы могут проявить интерес к этому процессу и их роль уже сейчас.

Любопытно! В Германии заблокировали активы россиян почти на 5 миллиардов евро. Всего в европейский санкционный список попали около 1000 человек и организаций из разных сфер.

Шмыгаль добавил, что Украина считает важным аспектом создания неформальной трехсторонней платформы при участии:

  • представителей украинской власти,
  • международных партнеров,
  • украинского гражданского общества и бизнеса.

Именно частный сектор должен стать одним из основных драйверов восстановления.
– заявил Шмыгаль.

Это не первые шаги в процессе привлечения мирового сообщества к планам по восстановлению Украины. Совсем недавно президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями мощных инвестиционных компаний:

  • 21 сентября стало известно о встрече в формате видеоконференции Зеленского с руководством одной из самых больших инвестиционных компаний в мире и США – Goldman Sachs.
  • Лидер Украины подчеркнул, что поддержка нашей экономики сейчас – это шаг к их выигрышу в будущем.
  • За несколько дней до этого президент также поговорил с главой крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком.
  • Главной темой их переговоров были инвестиции в Украину. Зеленский добавил, что наша страна может и стремится восстановить благоприятный климат для этого.
Автор: Віта Свірневська