На фоні цього 10 головних інвесторів можливо втратили 1,4 мільярда доларів. Серед них зірка інвестування Кеті Вуд, мільярдер Рей Даліо та права рука Воррена Баффета Чарльз Мангер.

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Мільярдери втрачають гроші через Alibaba

Наприкінці липня компанія Fisher Asset Management, якою управляє мільярдер Кен Фішер, володіла 14 мільйонами акцій Alibaba вартістю 3,2 мільярда доларів. Падіння акцій на біржі стерло майже 860 мільйонів доларів з вартості цих позицій всього за тиждень.

Схожа ситуація склалася й у фірмі Generation Investment Management, засновником якої є колишній віцепрезидент США Альберт Ґор. У його розпорядженні 3,9 мільйона акцій китайського гіганта електронної комерції на суму 890 мільйонів доларів. За аналогічний період ці активи подешевшали на 238 мільйонів доларів.

Мільярдери втрачають мільйони через компанію Alibaba / Фото Getty Images

Американська компанія з управління інвестиціями Wood's Ark Investment Management, главою якої є Кеті Вуд, наприкінці червня мала майже 500 тисяч акцій. Через знецінення активів Alibaba фірма мала б втратити 28 мільйонів доларів у третьому кварталі. Проте, у понеділок Ark Investment продала понад 150 тисяч цих активів, таким чином зменшивши свої втрати. Вагомі суми також втратили:

мільярдер Рей Даліо (хеджфонд Bridgewater Associates) – 86 мільйонів доларів;

доларів; британський інвестор Джеремі Грентем (GMO) – 62 мільйони доларів;

доларів; американські бізнесмени Девід Теппер та Білл Міллер – кожен втратив по 35 мільйонів доларів.

доларів. бізнесмен та очільник компанії Point72 Asset Management Стівен Коен – 27 мільйонів доларів.

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Видавнича та технологічна компанія Daily Journal, яку підтримує партнер Воррена Баффета Чарльз Мангер, придбала активи Alibaba у першому кварталі 2021 року. Тепер фірма фіксує збитки у розмірі 10 мільйонів доларів. Від коливання на ринку також постраждав сімейний офіс Леона Купермана, який у другому кварталі збільшив свою частку в Alibaba з 85 тисяч акцій до 100 тисяч. Зважаючи на ситуацію, компанія могла втратити 6 мільйонів доларів.

Звісно, цінні папери Alibaba у майбутньому можуть знову вирости в ціні, і відповідно позиції інвесторів компанії. Проте, наразі удар по їхніх вкладеннях на 1,4 мільярда доларів демонструє скільки коштів вони інвестували у китайську компанію та робить акцент на ризиках, які пов'язані з цією ставкою. За даними Market Watch, зараз акції компанії Alibaba коштують майже 162 долари за кожну.