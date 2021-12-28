Від Леонардо Ді Капріо до Девіда Бекхема: у які компанії інвестують світові знаменитості
Джерело:"Мінфін"
Одне з головних правил фінансової незалежності – мати декілька джерел доходів. Світові знаменитості не є винятком. Попри великі гонорари вони теж використовують інвестиції для збереження та збільшення своїх статків.
Світ бізнесу у 2021 році сколихнула співачка Ріанна, статки якої Forbes оцінив у 1,7 мільярда доларів. Левову частку зірці принесли бренди Fenty Beauty та SavagexFenty lingerie. Бренди Ріанни поки що не представлені на біржі, проте є знаменитості, які сміливо інвестують у найрізноманітніші компанії.
До теми Нове покоління інвесторів: хто може замінити легендарного Воррена Баффета
Леонардо Ді Капріо
Оскароносний актор відомий не лише завдяки своїм фільмам, але й через активізм. Він давно виступає за захист навколишнього середовища. Навіть інвестуючи Леонардо Ді Капріо не забуває про свої принципи. Зокрема, він вклав гроші у бренд електрокарів Polestar зі Швеції. У найближчі 6 місяців виробник електромобілів планує вийти на біржу через об'єднання зі SPAC Gores Guggenheim. Компанію Polestar Automotive оцінюють у 20 мільярдів доларів.
Крім того, Ді Капріо інвестував у екологічний бренд Allbirds, який створює взуття з целюлози та цукрової тростини. Компанія стала публічною на початку листопада 2021 року. Згідно з даними Yahoo!Finance, актуальна вартість активів цього бренду коливається на рівні 19,41 долара за штуку, ринкова капіталізація становить 2,8 мільярда доларів.
Також увагу актора привернув виробник рослинного м'яса Beyond Meat, цінні папери якого коштують понад 67 доларів за акцію, згідно з Yahoo!Finance. У 2021 році компанія Beyond Meat повідомила про співпрацю з McDonald's. На фоні цього акції виробника рослинного м'яса зросли в ціні відразу на 9%. Крім того, Ді Капріо вклав гроші у фірми Aleph Farms та Mosa Meat, які теж займаються виробництвом альтернативного м'яса. Інші компанії, в які інвестував Леонардо Ді Капріо:
- Компанія Suja Life, яка виробляє органічні соки холодного віджиму, отримала від актора 20 мільйонів доларів;
- Ді Капріо інвестував понад 57 мільйонів доларів у фірму Rubicon. Її головна спеціалізація – розробка технології для перероблення сміття;
- Інвестиція зірки у виробника штучних діамантів Diamond Foundry склала 50 мільйонів доларів. Особливість цієї компанії – використання сонячної енергії та плазмових реакторів для створення штучних діамантів.
Девід Бекхем
Відомий футболіст Девід Бекхем зазвичай звертає увагу на електромобілі та кіберспорт. Зокрема, колишній спортсмен вклав гроші у професійну компанію з кіберспорту Guild Esports. Бекхему належить міноритарна частка через його компанію DB Ventures, яка складає 11,7%. У 2020 році Guild Esports стала першою публічною компанією зі сфери кіберспорту. Наразі ціна її акцій становить трохи більш ніж 4 долари за штуку, інформує Yahoo!Finance.
Влітку 2021 року Девід Бекхем інвестував у компанію Lunaz, яка спеціалізується на перетворенні автомобілів із двигунами внутрішнього згорання на електромобілі. Він придбав 10% акцій Lunaz. Крім того, він вклав понад 1,3 мільйона доларів у стартап MyEye. Цікаво, що спершу спортсмен сам почав користуватися цією стрімінговою програмою, таким чином, допомігши привернути увагу великої аудиторії до цієї компанії.
Роджер Федерер
Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер регулярно входить до рейтингу найбагатших спортсменів світу. Протягом 24 років він співпрацював зі спортивним брендом Nike, проте у 2018 році ця історія завершилася. Натомість він почав працювати з японським брендом одягу Uniqlo та швейцарським On running.Цікаво Федерер також інвестує у міжнародну фінансову групу Credit Suisse, штаб-квартира якої знаходиться у Цюриху.
Роджер Федерер не просто став новим обличчям європейської компанії, яка створює кросівки, але й інвестував у цей бренд. Йому належить 3% компанії. Згідно з FirstSportz, тенісист вклав майже 54 мільйони доларів в On running:
- На момент створення цього матеріалу акції цієї компанії торгуються на рівні 35,56 долара за штуку,
- ринкова капіталізація компанії становить трохи більше ніж 11 мільярдів доларів, згідно з Yahoo! Finance.
Джеймс ЛеБрон
Зірка американського баскетболу Джеймс ЛеБрон ще у 2008 році дав згоду рекламувати навушники Beats. За це він отримав 1% акцій цієї компанії. Після придбання Beats техгігантом Apple, ЛеБрон отримав 30 мільйонів доларів:
- 26 мільйонів були виплачені готівкою,
- тоді як інші 4 мільйони доларів були у вигляді цінних паперів Apple.
Джеймс ЛеБрон не забуває й про світ спорту. Зокрема, він купив 2% акцій футбольного клубу Ліверпуль, інвестувавши 6,5 мільйона доларів. З 2011 року його частка подорожчала до понад 80 мільйонів доларів. У 2021 році знаменитий баскетболіст став одним зі співвласників корпорації Fenway Sports Group, до якої входить футбольний клуб Ліверпуль та бейсбольний клуб Бостон Ред Сокс. Материнську компанію оцінюють у понад 7 мільярдів доларів.
Марк Волберг
Ще один відомий актор з США теж не ігнорує світ інвестицій. Наприклад, у 2019 році він став міноритарним акціонером австралійської мережі фітнес-клубів F45 Training. Ні для кого не секрет, що зірка кіно захоплюється фітнесом. Він навіть випробував методику тренувань на собі.
Актуально Найкращий результат за 12 років: чому материнська компанія Google стала кращою у Big Tech
Крім того, фірма MGIW, 26% якої належать Волбергу, увійшла до переліку ключових інвесторів F45. Цінні папери мережі фітнес-клубів торгуються на біржі. Ціна активів становить майже 11 доларів за штуку, а ринкова капіталізація – понад 987 мільйонів доларів, згідно з Yahoo!Finance. Марк Волберг також вклав гроші у:
- міжнародну спортивну організацію UFC, яка проводить бої зі змішаних єдиноборств. Його частку оцінюють у 45 мільйонів доларів;
- минулого року відомий актор став співвласником взуттєвої товарної онлайн-біржі StockX, що торгує кросівками у форматі аукціону.