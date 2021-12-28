От Леонардо Ди Каприо до Дэвида Бекхэма: в какие компании инвестируют мировые знаменитости

Одно из главных правил финансовой независимости – иметь несколько источников дохода. Мировые знаменитости не исключение. Несмотря на большие гонорары, они тоже используют инвестиции для сохранения и увеличения своих капиталов.

Мир бизнеса в 2021 году всколыхнула певица Рианна, состояние которой Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. Львиную долю звезде принесли бренды Fenty Beauty и SavagexFenty lingerie. Бренды Рианны пока не представлены на бирже, однако есть знаменитости, которые смело инвестируют в самые разные компании.

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Леонардо Ди Каприо

Оскароносный актер известен не только благодаря своим фильмам, но и из-за активизма. Он давно выступает за защиту окружающей среды. Даже инвестируя Леонардо Ди Каприо не забывает о своих принципах. В частности, он вложил деньги в бренд электрокаров Polestar из Швеции. В ближайшие 6 месяцев производитель электромобилей планирует выйти на биржу через объединение со SPAC Gores Guggenheim. Компания Polestar Automotive оценивается в 20 миллиардов долларов.

Кроме того, Ди Каприо инвестировал в экологический бренд Allbirds, который создает обувь из целлюлозы и сахарного тростника. Компания стала публичной в начале ноября 2021 года. Согласно данным Yahoo! Finance, актуальная стоимость активов этого бренда колеблется на уровне 19,41 доллара за штуку, рыночная капитализация составляет 2,8 миллиарда долларов.

Мировые знаменитости инвестируют в публичные компании / Фото Getty Images

Также внимание актера привлек производитель растительного мяса Beyond Meat, ценные бумаги которого стоят более 67 долларов за акцию согласно Yahoo! Finance. В 2021 году компания Beyond Meat сообщила о сотрудничестве с McDonald's. На фоне этой акции производителя растительного мяса выросли в цене сразу на 9%. Кроме того, Ди Каприо вложил деньги в фирмы Aleph Farms и Mosa Meat, тоже занимающиеся производством альтернативного мяса. Другие компании, в которые инвестировал Леонардо Ди Каприо:

Компания Suja Life, производящая органические соки холодного отжима, получила от актера 20 миллионов долларов;

долларов; Ди Каприо инвестировал более 57 миллионов долларов в фирму Rubicon. Ее главная специализация – разработка технологии для переработки мусора;

долларов в фирму Rubicon. Ее главная специализация – разработка технологии для переработки мусора; Инвестиция звезды в производителя искусственных бриллиантов Diamond Foundry составила 50 миллионов долларов. Особенность этой компании – использование солнечной энергии и плазменных реакторов для создания искусственных бриллиантов;

Дэвид Бекхэм

Известный футболист Дэвид Бекхэм обычно обращает внимание на электромобили и киберспорт. В частности, бывший спортсмен вложил деньги в профессиональную компанию по киберспорту Guild Esports. Бекхэму принадлежит миноритарная доля через его компанию DB Ventures, составляющую 11,7%. В 2020 году Guild Esports стала первой публичной компанией из сферы киберспорта. Сейчас цена ее акций составляет чуть более 4 долларов за штуку, информирует Yahoo!Finance.

Летом 2021 года Дэвид Бекхэм инвестировал в компанию Lunaz, специализирующуюся на превращении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электромобили. Он купил 10% акций Lunaz. Кроме того, он вложил более 1,3 миллиона долларов в стартап MyEye. Интересно, что сначала спортсмен сам начал пользоваться этой стриминговой программой, таким образом, помог привлечь внимание большой аудитории к этой компании.

Мировые знаменитости инвестируют в публичные компании / Фото Getty Images

Роджер Федерер

Титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер регулярно входит в рейтинг самых богатых спортсменов мира. В течение 24 лет он сотрудничал со спортивным брендом Nike, однако в 2018 году эта история завершилась. Он начал работать с японским брендом одежды Uniqlo и швейцарским On running.

Федерер также инвестирует в международную финансовую группу, штаб-квартира которой находится в Цюрихе.

Роджер Федерер не просто стал новым лицом европейской компании, создающей кроссовки, но и инвестировал в этот бренд. Ему принадлежит 3% компании. Согласно FirstSportz, теннисист вложил почти 54 миллиона долларов в On running:

На момент создания этого материала акции этой компании торгуются на уровне 35,56 доллара за штуку,

за штуку, рыночная капитализация компании составляет чуть более 11 миллиардов долларов, согласно Yahoo! Finance.

Джеймс ЛеБрон

Звезда американского баскетбола Джеймс ЛеБрон еще в 2008 году согласился рекламировать наушники Beats. За это он получил 1% акций компании. После приобретения Beats техгигантом Apple, ЛеБрон получил 30 миллионов долларов:

26 миллионов были выплачены наличными,

были выплачены наличными, в то время как остальные 4 миллиона долларов были в виде ценных бумаг Apple.

Баскетболист и его партнер обратили внимание на цепь Blaze Pizza. ЛеБрон вложил в этот бизнесдолларов. Согласно данным ESPN , ему принадлежитактивов, доля оценивается вдолларов.

Мировые знаменитости инвестируют в публичные компании / Фото Getty Images

Джеймс ЛеБрон не забывает и о мире спорта. В частности, он купил 2% акций футбольного клуба Ливерпуль, инвестировав 6,5 миллиона долларов. С 2011 года его доля подорожала до более чем 80 миллионов долларов. В 2021 году именитый баскетболист стал одним из совладельцев корпорации Fenway Sports Group, в которую входит футбольный клуб Ливерпуль и бейсбольный клуб Бостон Ред Сокс. Материнскую компанию оценивают более чем в 7 миллиардов долларов.

Марк Уолберг

Еще один известный актер из США тоже не игнорирует мир инвестиций. К примеру, в 2019 году он стал миноритарным акционером австралийской сети фитнес-клубов F45 Training. Ни для кого не секрет, что звезда кино увлекается фитнесом. Он даже опробовал методику тренировок на себе.

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Кроме того, фирма MGIW, 26% которой принадлежат Уолбергу, вошла в список ключевых инвесторов F45. Ценные бумаги сети фитнес-клубов торгуются на бирже. Цена активов составляет почти 11 долларов за штуку, а рыночная капитализация – более 987 миллионов долларов, согласно Yahoo! Finance. Марк Уолберг также вложил деньги в: