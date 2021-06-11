Від касира до іпотечного мільярдера: як Антоні Сє вдалося перетворити онлайн-кредити на золото

Переїхавши з Тайваню до США Антоні Сє вдалося не лише адаптуватися в новій країні, але й стати одним із найвпливовіших гравців в іпотечному бізнесі. Про його шлях до успіху та важливі уроки – читайте далі.

Для 56-річного мільярдера, ця подія стала кульмінацією багаторічної боротьби в іпотечному бізнесі, який славиться шаленою конкуренцією.

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Шлях від касира до впливового гравця в іпотечному бізнесі

Батьки мільярдера переїхали до США на початку 1970-х з метою виростити трьох своїх дітей саме у цій країні, відмовившись від комфортних умов життя в Тайвані. Сє допомагав своїм рідним з розв'язання усіх фінансових питань, від придбання машини до отримання іпотеки, оскільки вони не знали англійської мови.

Я захищав своїх батьків з восьми років. Я став їхнім радником, я став їхнім кредитним фахівцем, я став їхнім перекладачем,

– розповів підприємець.

На його думку, цей досвід допоміг йому виховати в собі стійкість та рішучість, необхідні для того, щоб зійтися віч-на-віч з одними з найбільших банків Волл-стріт в одному з найжорстокіших куточків фінансів.

Батько Сє з часом зміг відкрити свій винний магазин. Майбутній мільярдер почав свій професійний шлях як касир у цьому закладі. 42 роки тому він навіть пережив збройний напад грабіжника на дітище його сім'ї. Сє вважає, що кілька хвилин у страху за своє життя дали йому один з найважливіших уроків в його кар'єрі: вміння протистояти дискримінації та ворожості, з якими він пізніше зіткнеться, увірвавшись в фінансову індустрію США.

Історія успіху Антоні Сє / Фото Getty Images

На відміну від багатьох мільярдерів, які заробили свої багатства в Кремнієвій долині після закінчення елітних коледжів США, Антоні Сє навчався в Каліфорнійському державному університеті й ніколи не мав доступу до вищих ешелонів технологічного світу.

Його фінансова кар'єра почалася з роботи кредитним фахівцем в невеликій іпотечної компанії. Після чотирьох років роботи у цій сфері, Сє зрозумів, що бізнес має набагато більший потенціал, ніж вважали власники компанії. Тому він вирішив викупити у них фірму. Ставши біля керма, бізнесмен відмовився від друкарських машинок та факсів, активно розширив свою діяльність в Інтернеті та перейменував компанію в LoansDirect.com.

Я просто відчував, що можу зробити це краще. Я не знав, якими були мої навички, я просто відчував себе впевнено, я відчував себе конкурентоспроможним. У мене була відмінна трудова етика,

– зізнався підприємець.

Це стало початком його шляху до звання одного з найуспішніших підприємців в іпотечній індустрії. Після продажу LoansDirect.com компанії E Trade Financial Corp. у 2001 році він заснував HomeLoanCenter.com, першу онлайн-платформу, яка пропонує повний набір іпотечних продуктів у всіх 50 штатах.

Іпотечний бум

Потужним імпульсом для бізнесу Антоні Сє стала пандемія коронавірусу. Його компанія LoanDepot. пережила найуспішніший рік у своїй історії. Все тому, що Федеральна резервна система США знизила процентні ставки до майже до нуля, перетворивши сектор іпотечне кредитування в один з головних бенефіціарів кризи.

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Зараз головним питанням залишається, чи вдасться компанії й надалі розвиватися такими ж темпами. Цінні папери LoanDepot подешевшали більше ніж вдвічі від максимальної ціни, досягнутої незабаром після лістингу. За даними Yahoo!Finance, станом на 11 червня акції компанії торгуються на біржі на рівні 13,67 долара за актив. Ринкова капіталізація компанії становить трохи більше 4 мільярдів доларів.

Згідно з даними Bloomberg Billionaires Index , статки Сє оцінюють приблизно удоларів.

Перспективи іпотечного бізнесу почали розвіюватися, оскільки лише 35% споживачів, вважають, що зараз вдалий час для придбання житла. Ще одним фактором, який може негативно вплинути на цей сектор, є інфляція. На початку минулого року компанія провела довгоочікуване первинне розміщення акцій. Хоча чистий виторг від лістинга склав майже 62 мільйони доларів – це невелика частина від первісної фінансової мети – ще 200 мільйонів доларів були розподілені між акціонерами та співінвесторами. Ці кошти вони отримали приблизно через місяць у вигляді дивідендів із боргового фонду.

Вартість акцій LoanDepot з 2020 року / Інфографіка Yahoo!Finance