Від "чорного ринку" до обмінників: скільки коштують долар та євро на 13 червня

Іноземні валюти почали новий тиждень на ринку в Україні з падіння. Скільки коштують долар, євро, злотий та фунт стерлінгів в обмінниках, банках та на чорному ринку – читайте далі.

Згідно з даними "Мінфіну", станом на понеділок, 13 червня, готівковий курс долара в банках України у середньому залишається на рівні 34,80 гривні за долар при купівлі. Тоді як продають валюту за 35,50 гривні за долар.

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Курси трьох інших іноземних валют на ринку почали тиждень із від'ємної динаміки:

купівля – 36,60 гривні за євро, продаж – 37,67 гривні за євро;

за євро, продаж – за євро; купівля – 7,40 гривні за злотий, продаж – 8,15 гривні за злотий;

за злотий, продаж – за злотий; купівля – 40,50 гривні за фунт стерлінгів, продаж – 44,10 гривні за фунт стерлінгів.

Курс в обмінниках станом на 13 червня

Середній курс купівлі євро коливається на рівні 37,05 гривні за євро. А от продають грошову одиницю ЄС за 37,45 гривні, згідно з даними Finance.ua. Котирування української гривні до долара США коливається на рівні 35,10 – 35,27 гривні за долар відповідно.

Водночас курс фунта стерлінга в обмінниках зупинився в діапазоні 42,90 – 45,32 гривні за британську валюту, тоді як польський злотий торгується на рівні:

купівля – 7,81 гривні за злотий;

за злотий; продаж – 8,08 гривні за злотий.

Ситуація на "чорному" ринку

На початку тижня на "чорному ринку" долар США купують за ціною на рівні 35,15 гривні за долар. Тоді як продають цю валюту за 35,25 гривні за долар. Курси євро та польського злотого коливаються на таких рівнях:

купівля – 37,10 гривні за євро, продаж – 37,45 гривні за євро, що на 10 копійок менше, ніж днем раніше;

за євро, продаж – за євро, що на 10 копійок менше, ніж днем раніше; купівля – 7,90 гривні за злотий, продаж – 8,10 гривні за злотий.

Тоді як фунт стерлінгів купують на "чорному ринку" за 42,63 гривні за фунт, а продають валюту за ціною 44,50 гривні за фунт, інформує портал "Мінфін".

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